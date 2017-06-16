В Одесі учасника АТО заарештовано за підозрою у сутичці з поліцейськими біля суду

В Одесі учасника антитерористичної операції заарештовано за підозрою у сутичці з поліцейськими біля суду 7 червня.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, суд задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід стосовно особи, яка була затримана під час сутичок біля Апеляційного господарського суду Одеської області.

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За словами радника начальника регіонального главку поліції Руслана Форостяка, активіст застосував проти правоохоронців «балон з газом». Зазначається, що заарештований є учасником АТО.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня біля будівлі Апеляційного господарського суду Одеської області між активістами і поліцейськими сталася сутичка. Двох людей правоохоронці затримали і доставили до відділу поліції.

Активісти заявили, що проводять акцію з метою недопущення порушення суддями законодавства щодо виділення учасникам АТО земельних ділянок.

За фактом сутички відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.