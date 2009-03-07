Ряд населених пунктів Харківщини залишилися без світла
15:53, 07 березня 2009Суспільство
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Знеструмлено населені пункти кількох північних районів Харківської області внаслідок негоди.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, дощ зі снігом, налипання мокрого снігу призвели до чисельних обривів дроту на лініях електропередач.
Внаслідок цього без світла залишилися 60% будинків Люботина, а також деякі населені пункти Люботинського, Богодухівського і Дергачівського районів.
На місцях працюють ремонтні бригади.
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