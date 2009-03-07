Ряд населених пунктів Харківщини залишилися без світла

Знеструмлено населені пункти кількох північних районів Харківської області внаслідок негоди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, дощ зі снігом, налипання мокрого снігу призвели до чисельних обривів дроту на лініях електропередач.

Внаслідок цього без світла залишилися 60% будинків Люботина, а також деякі населені пункти Люботинського, Богодухівського і Дергачівського районів.

На місцях працюють ремонтні бригади.