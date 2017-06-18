У Києві побили представників ЛГБТ після Маршу рівності - оргкомітет "Київпрайд"

Після проведення Маршу рівності в центрі Києва, двох учасників побили поблизу станцій метро.

Про це повідомила представниця оргкомітету «Київпрайд» Руслана Панухник, передає "Громадське радіо".

«На одного з учасників Маршу рівності напали на Контрактовій площі в метро. На іншого учасника напали в районі «Петрівка», - зазначила вона.

За її словами, нападників було п'ятеро. Панухник додала, що про ці факти повідомлено поліції, але подробиць вона не знає.

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Активістка Олена Герасим'юк повідомила, що в центрі міста ходять люди, які розшукують учасників Маршу.

«Друзі, тут ще така небезпека: якась юрба чоловіків прямо зараз ходить і шукає «збоченців» в центрі міста. Будьте обачні. Ми щойно зустрілися з цими персонажами, попереджаємо», - написала вона.

Крім того, журналістка Катерина Лісунова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що противники "Марш рівності" напали на одного з іноземних ЛГБТ-активістів у ресторані Mcdonald's біля станції метро "Льва Толстого".

Вона зазначила, що людина, на яку вчинили напад - громадянин Ізраїлю, який брав участь у параді. За її словами, цей McDonalds в результаті закрили на вхід і вихід. Зараз правоохоронці розбираються з ситуацією просто в установі.

"Ситуація дійсно небезпечна - мені, і колезі з Associated Press за зйомку відверто погрожували - довелося швидко бігти, щоб зберегти апаратуру", - розповіла журналістка.

Нагадаємо, що поліція затримала сімох противників Маршу рівності в Києві.