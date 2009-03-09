Дві великі аварії на водогоні стались у Херсоні

У Херсоні увечері 8 березня і вранці 9 березня сталися дві великі аварії на водогоні в мікрорайонах БК і «Шуменський».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона» (міськводоканал) Володимир ПРИСЯЖНЮК.

«Води немає в декількох п`ятиповерхових багатоквартирних будинках в мікрорайоні БК. У мікрорайоні Шуменський води немає в двох дев`ятиповерхових будинках і кількох п`ятиповерхових. Точну кількість відключених будинків визначити складно», - сказав В.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, зараз аварійна бригада міськводоканалу працює над усуненням аварії в мікрорайоні БК, а після переїде для ремонтних робіт в мікрорайон «Шуменський».