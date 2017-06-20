Прибічників "Миколаївської народної республіки" засудили до 5 років ув’язнення

В Миколаєві Інгульський районний суд виніс обвинувальні вироки п’яти членам антиукраїнського угрупування за посягання на територіальну цілісність держави, підтримку терористичної «новоросії» та пропаганду так званої «миколаївської народної республіки».

Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ в Миколаївській області, рішення суд виніс 19 червня.

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Зокрема, суд засудив двох організаторів групи (один із них колишній посадовець МВС) до п’яти років позбавлення волі, а ще три учасники групи отримали подібні вироки з випробувальними термінами.

«Зловмисники у 2015 році за завданням російських спецслужб готували серію пропагандистських акцій напередодні святкування на Миколаївщині Дня Незалежності. Вони мали забезпечити поширення антидержавної друкованої продукції в місцях масового скупчення людей у переддень свята в усіх районах обласного центру», - повідомили в СБУ.

Під час обшуків у поплічників терористів оперативники спецслужби вилучили саморобні вибухові пристрої, гранати, пістолет-кулемет МР-40, значну кількість набоїв, друковану антидержавну продукцію, спеціальну літературу для диверсійної роботи, а також список проукраїнських активістів регіону.

Рішенням суду обвинуваченні визнані винними у злочині по ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).