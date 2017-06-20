На Житомирщині експерти та жителі Тетерівської громади обговорять реформу децентралізації

На Житомирщині 22 червня експерти та жителі Тетерівської громади обговорять реформу децентралізації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Тетерівській об’єднаній територальній громаді відбудеться захід у форматі кіноклубу «Децентралізація – нові можливості».

Кіноклуб проходитиме 22 червня у приміщенні Будинку культури села Тетерівка Житомирського району. Початок о 12.00.

Захід направлений на інформування та залучення громадськості до процесу реформи децентралізації та активної співпраці з органами місцевого самоврядування.

Під час неформальної зустрічі експертів та жителів відбудеться перегляд тематичних відеороликів про розвиток об’єднаних громад Житомирщини. Після цього учасники зібрання на конкретних прикладах обговорять реформу децентралізації та її переваги.

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На думку організаторів заходу, це сприятиме розвитку інтересу суспільства до питань реформи, підвищить обізнаність громадян щодо децентралізації, допоможе знайти нові підходи до впровадження плану стратегічного розвитку громади.

Участь в заході візьмуть директор Житомирського відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» Василь Невмержицький, політолог Володимир Піньковський, депутат Житомирської міської ради Владислав Савіцький, заступник голови Житомирської районної ради Олег Білецький.

Організатор проекту кіноклубу «Децентралізація – нові можливості» – громадська організація «Молодь за Єдину Україну» та Тетерівська сільська бібліотека за підтримки IREX Ukraine, USAID Ukraine - USAID Україна, Асоціація міст України та Institute Respublica.