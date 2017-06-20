На ЗНО з української мови та літератури всього четверо учасників набрали 200 балів

За попередніми даними, цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на максимальну кількість балів склало 0,002% осіб із 229 тисяч 958 учасників. Про це йдеться у статистиці Українського центру оцінювання якості освіти.

З української мови 200 балів отримали 0,002% від загальної кількості абітурієнтів.

Загальна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав» з історії України та отримали рейтингову оцінку за виконання сертифікаційної роботи за шкалою 100 – 200 балів, становить 172 тисячі 190 осіб, з них 200 балів отримали 0,02%.

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Максимальну кількість балів з математики отримали — 0,13% від загальної кількості, з англійської мови — 0,05%, з біології — 0,05%.

Як повідомляв УНІАН, українська мова та література є обов'язковими при вступі до будь-якого ВНЗ. Іспит не склали 7,5% абітурієнтів - це трохи більше 17 000 осіб.