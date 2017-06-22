На Полтавщині викрили схему "відмивання" коштів, виділених на відновлення Донбасу

На Полтавщині СБУ викрила протиправну діяльність конвертаційного центру, що окрім надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ, спеціалізувався на виведенні у «тінь» бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу.

Як повідомляє прес-центр СБ України, операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.

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Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області.

Також організатори конверт-центру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації. Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.

Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1,19 млн грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «міністерства доходів ДНР».

На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт.

Слідчі дії тривають.