У серіалі "Картковий будинок" передбачили пожежу в лондонській багатоповерхівці

У популярному американському телесеріалі "Картковий будинок", в епізоді, дія якого розгорталася в 1993 році, були передбачені подробиці недавньої масштабної пожежі в Лондоні. Збіги помітили користувачі сервісу Vimeo, пише Mashable.

Так, в одному з епізодів розповідалося про пожежу в лондонській багатоповерхівці Corbusier House. Вогонь поширився з четвертого поверху, що призвело до загибелі більш ніж 70 людей, так само як і у випадку з Grenfell Tower.

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Ще одна паралель простежується в реакції британської влади на трагедію.

Зокрема, прем'єр-міністр Тереза Мей була піддана критиці за відчуженість і холодність під час зустрічі з погорільцями, тоді як королева Єлизавета II та її старший онук, принц Вільям, співпереживали мешканцям згорілого будинку і обіймалися з ними.

В "Картковому будинку" прем'єр-міністра теж критикували за незворушність, в той час як король емоційно відгукнувся на пожежу.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася у ніч на 14 червня. Пожежа тривала більше доби, у результаті 24-поверхова будівля вигоріла майже повністю.