Похід в театр з молодою заступницею міністра енергетики України продали на аукціоні за 9 тисяч гривень
Переможцем аукціону став Олексій Бойчук.
Похід в театр з 27-річною заступницею міністра енергетики України Наталією Бойко продали на аукціоні за 9 тисяч гривень. Про це свідчать дані на сайті електронного майданчика державних публічних закупівель ProZorro.
Стартова ціна лота становила 100 гривень. Всього в аукціоні взяли участь п'ять осіб, а також дві компанії. Переможцем став Олексій Бойчук, при цьому на сайті про нього немає ніякої інформації, крім імені та прізвища.
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Спочатку чоловік запропонував за лот 500 гривень, потім 1500, потім 3000 і, нарешті, 9000 гривень.
Нагадаємо, що Кабмін призначив заступником міністра енергетики з євроінтеграції Наталю Бойко в лютому цього року.