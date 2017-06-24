У прокуратурі вважають недостатнім розмір застави для Гужви

У прокуратурі Києва вважають недостатнім визначений Шевченківським районним судом розмір застави для головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Читайте такожСуд постановив арештувати Гужву з альтернативою застави у 544 тисяч гривень"Розмір застави, на думку прокуратури, не є достатнім для забезпечення процесуальних обов'язків підозрюваного, оскільки у своєму клопотанні прокурор обґрунтовувала ризики, наявні у Кримінальному процесуальному кодексі", - сказала Максимець.

Зокрема, вона зазначила, що Гужва є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, "де також була застосована застава у понад мільйон гривень, і ним були порушені процесуальні обов'язки щодо повідомлення органу досудового розслідування про зміну місця проживання та виїзд за кордон".

"Наразі суд задовольнив клопотання прокуратури, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши розмір застави у 544 тис. грн. Разом з тим, на нього покладені додаткові обов'язки здати документи на виїзд за кордон, з'являтися на першу вимогу слідчого, а також інші процесуальні обов'язки", - сказала Максимець.

За її словами, порушення Гужвою вищевказаних зобов’язань буде підставою для внесення прокуратурою клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

"Щодо розміру застави - зараз це питання буде вивчатися, на думку прокурора, ця застава є недостатньою", - заявила Максимець.

Також вона сказала, що у прокуратури є п'ять днів на оскарження рішення суду, й у разі ухвалення відповідного рішення про це буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.ua». Проти Гужви відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька $20 тис. Після отримання половини суми, $10 тис., Гужву було затримано.

Сьогодні суд обрав Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також сьогодні суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.

Гужва назвав сфабрикованими висунуті йому обвинувачення у вимаганні коштів, заявивши, що влада хоче знищити інтернет-газету «Страна.ua» і посадити його до в'язниці.