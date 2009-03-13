Дві третини страхових компаній зникнуть на півроку-рік

В умовах кризи, що загострюється, до середини 2010 року в Україні залишиться всього 30% від існуючої кількості страхових компаній (в Україні сьогодні працюють близько 470 страхових компаній).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова наглядової ради НАСК «Оранта» Олег СПІЛКА на прес-конференції.

«До кінця 2009 року, а краще сказати, до середини 2010 року відбудеться очищення ринку й залишиться 30% від існуючої кількості страхових компаній» - сказав він.

За його словами, компанія продовжує отримувати пропозиції від страховиків, які опинилися в скрутному фінансовому становищі, про придбання їхнього бізнесу, при цьому, не поспішає з прийняттям рішення, оскільки перш ніж купувати таку компанію, потрібно провести детальний аналіз її стану.

Що стосується виходу на український ринок нових іноземних страховиків, то О.СПІЛКА вважає, що якщо таке й відбудеться, то не раніше ніж через рік. На його думку, зараз іноземні страховики, які постраждали від кризи менше інших, «сидять на грошах» і думка інвестувати в Україну в них виникає в останню чергу.

«Я думаю, що іноземці заходитимуть десь через місяців 12» - сказав О.СПІЛКА.