Представники 8 ОТГ Житомирщини переймали досвід Полтавської області

Представники 8 об’єднаних територіальних громад Житомирщини минулого тижня відвідали громади Полтавської області, де переймали досвід створення єдиного освітньо-культурно-спортивного простору в ОТГ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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За словами директора Житомирського відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» Василя Невмержицького, візит на Полтавщину відбувся 23 червня у рамках туру, який організували Центри розвитку місцевого самоврядування Житомирської та Полтавської областей за підтримки програми "U-LEAD з Європою".

«Наші громади ознайомилися з розвитком галузі освіти, спільними проектами громад з розвитку інфраструктури, шляхами залучення інвестицій у громаду», – зазначив Невмержицький.

Він також уточнив, що представники делегації побували в Центрі надання адміністративних послуг, який незабаром відкриється, та в Пирятинському ліцеї. Зокрема, вони відвівали кабінет англійської мови, басейн та центр позашкільної освіти і розвитку дитини «Долоньки». Також делегація з Житомирщини побувала у Ковалівській територіальній громаді, де оглянула будівництво дитячого садочка, спортивний майданчик, ферму екзотичних тварин, тощо.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич поставив завдання охопити до кінця цього року об’єднаними територіальними громадами щонайменше 80% території Житомирської області.

За підсумками 2016 року Житомирщина стала лідером з децентралізації за кількістю створених громад.