Мукачівські стрільці: прокуратура планує оскаржити звільнення бійців ПС за "законом Савченко"

Прокуратура прийме рішення про можливе оскарження вироку бійцям «Правого сектору», яких звинувачують у низці злочинів, зокрема стрілянині у місті Мукечево, після детального вивчення повного тексту вироку суду . Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у ​Facebook.

«Остаточне покарання обвинуваченим призначено судом строком на 3 роки і 9 місяців та їх звільнено від відбування покарання згідно Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання» (закон Савченко)», - написала Сарган.

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Сарган також повідомила, що згідно із рішенням суду, жоден із учасників «мукачевських подій» не був засуджений за статтями бандитизм та інші тяжкі злочини.

«Після отримання копії вироку прокуратурою буде вирішено питання щодо подання апеляційної скарги», - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН раніше, Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого сектора, підозрюваним у резонансній стрільбі 11 липня 2015 на Закарпатті. Всім добровольцям зарахували терміни як відбуті.

Мова йде про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у низці тяжких злочинів.