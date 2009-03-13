Світовий банк озвучив оптимістичний прогноз для України

У Міжнародному банку реконструкції і розвитку (Світовий банк) вважають оптимістичним прогноз валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила старший експерт Світового банку Катерина ПЕТРІНА під час антикризового «круглого столу» в мерії Херсона.

«Ми прогнозуємо зниження ВВП в Україні на 4% в 2009 р. Це оптимістичний прогноз», - сказала К.ПЕТРІНА.

За її словами, «оптимістичним прогноз можна назвати, якщо порівнювати з кризою в Росії в 1998 році". "Якщо порівнювати з показниками інших країн Східної Європи, то там прогнози інші, і порівняно з ними оптимістичними українські показники не назвеш», - зазначила К.ПЕТРІНА.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

10 березня в представництві МВФ в Україні з посиланням на керівника місії МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗІОЛУ УНІАН повідомили, що МВФ почав перегляд прогнозу макропоказників України на 2009 рік. На сьогодні прогноз МВФ передбачає спад ВВП України в 2009 році на рівні 6%.

Зростання реального ВВП України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, при цьому зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.

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