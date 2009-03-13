Кияни можуть отримати нові тарифи на ЖКП у травні

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення у Києві можуть зрости не раніше травня цього року.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я думаю, що ми зможемо їх (тарифи – УНІАН) перерахувати у березні. У березні підписати відповідні розпорядження (проекти розпоряджень – УНІАН), у квітні – відповідно до процедури – вони будуть оприлюднені. З травня, з 1 травня, ввійдуть у дію, і у червні фізичні особи, можливо, отримають (платіжки – УНІАН)», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що, можливо, у червні будуть отримані ці платіжки з новими тарифами на ЖКП, оскільки нові ціни на послуги мають бути до цього часу повністю узгоджені.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що зараз йде процедура узгодження нових тарифів з усіма відповідними структурами, зокрема, комісією роботодавців, профспілками, Антимонопольним комітетом, Міністерством ЖКГ та Міністерством економіки, інспекцією по цінах, Держкомпідприємництва. «Я дав слово, що ця процедура узгодження буде витримана», - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, відбулася нарада за участю міністрів щодо тарифної політики, на якій КМДА робила доповідь з цього питання.

«Ми доповідали це питання, намітили приблизний план і будемо йти по шляху, коли тарифи будуть абсолютно об’єктивні, чесні, відкриті, а, саме головне, не будуть тиснути на киян великим тягарем в умовах кризи», - запевнив А.ГОЛУБЧЕНКО.

На запитання, чи можна спрогнозувати зараз, будуть нові тарифи підвищені до того рівня, що планувалось останнього разу в КМДА, чи підвищення буде меншим, він сказав: «Ми робимо все можливе, щоб вони були нижчі (щоб нові тарифи були нижчі, ніж ті, що передбачалось увести з 1 лютого цього року – УНІАН)».