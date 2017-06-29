У Львові на території житлового комплексу впав кран, розбито два автомобілі
В даний час причини події з'ясовуються.
У Львові на території житлового комплексу впав кран, пошкоджені два легкових автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного населення Львівської обласної держадміністрації.
Читайте такожВ Умані будівельний кран впав на позашляховик: загинула жінка, ще чотири людини госпіталізованоУ повідомленні наголошується, що інцидент стався вчора після обіду на території ЖК "Фамілія" (вул. Кульпарківська, Залізничний район).
Робочі проводили демонтаж баштового крану КБ-40, сталася деформація його несучих конструкцій, в результаті чого той впав.
"Постраждалих немає. Конструкцією крана пошкоджені два легкових автомобілі (Volkswagen Vento і Geely)", - йдеться в повідомленні.
Youtube Ігор Зінкевич