У Львові на території житлового комплексу впав кран, розбито два автомобілі

У Львові на території житлового комплексу впав кран, пошкоджені два легкових автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного населення Львівської обласної держадміністрації.

Читайте такожВ Умані будівельний кран впав на позашляховик: загинула жінка, ще чотири людини госпіталізованоУ повідомленні наголошується, що інцидент стався вчора після обіду на території ЖК "Фамілія" (вул. Кульпарківська, Залізничний район).

Робочі проводили демонтаж баштового крану КБ-40, сталася деформація його несучих конструкцій, в результаті чого той впав.

"Постраждалих немає. Конструкцією крана пошкоджені два легкових автомобілі (Volkswagen Vento і Geely)", - йдеться в повідомленні.

Youtube Ігор Зінкевич