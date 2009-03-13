Ющенко про банки, кредити й іпотечні відсотки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає банки зменшити іпотечні відсотки і запровадити механізми реструктуризації кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету. Він висловив переконання, що забезпечити повернення іпотечних кредитів “сьогодні на сьогодні” неможливо, навіть якщо вилучати у людей квартири, адже вартість нерухомості суттєво знизилась.

“Ми зустрічалися з банкірами і я вважаю, що банківська система має зробити меморандум і зменшити відсотки по кредитах.

Друге – це продумати режим реструктуризації чи режим оренди, який би залишав квартиру за людиною, яка буде сплачуватиме орендні ставки за нижчим рівнем, а цю політику підтримає Національний банк через рефінансування іпотечного ринку”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

За його даними, для реалізації такого задуму не потрібно мільярдних сум.

“Дехто навіть називав цифри, менші за 100 мільйонів, в що я мало вірю. Очевидно, мова іде про декілька сот мільйонів. Це не та цифра, яка не може покритися через баланс Національного банку та комерційних банків”, – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив впевненість, що банківська система вже завершила розробку пакета пропозицій, які б могла запропонувати для іпотечного кредитування, і невдовзі зможе їх застосувати на практиці.