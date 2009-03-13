З півмільйонним хабарем затримано голову райдержадміністрації на Київщині

При отриманні півмільйона гривень хабара за сприяння у найскорішому виділенні у власність 3 га землі затримано голову Баришівської районної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області, 12 березня в результаті реалізації оперативних матеріалів співробітники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Київській області в селі Дернівка Баришевського району в приміщенні сільської ради після отримання хабара затримали групу осіб.

Як пояснив заступник начальника Київського обласного главку полковник міліції Василь ПЕТРЕНКО, діючи за попередньою змовою, голови Баришевської райдержадміністрації, Дернівської сільської ради, а також генеральний директор землевпорядного підприємства вимагали та отримали від приватного підприємця хабара в сумі півмільйона гривень. За кілька годин до моменту передачі грошей держслужбовці встигли підготувати розпорядження про виділення земельної ділянки площею три га, власне, за що і розраховували отримати чималу суму.

На гарячому, на території сільської ради правоохоронці затримали зі 182 тисячами гривень на руках голову Баришевської РДА. Цю суму йому передала сільський голова. За прискорення погодження в контролюючих органах проекту землеустрою на зазначену ділянку від неї ж отримав гроші в сумі 131 тисячі і директор-землевпорядник. Собі ж Дернівський сільський голова залишила 191 тисячу гривень – гроші були виявлені в її службовому кабінеті.

Проти хабарників обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за статтями 368 та 369 Кримінального кодексу України, наразі вони знаходяться під вартою.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби ГУБОЗ МВС України, що 12 березня працівники 1 відділу Антикорупційного бюро ГУБОЗ та Генеральної прокуратури України затримали голову однієї з сільських рад Баришівського району Київської області (1952 р.н.). 4,5 мільйони гривень жінка вимагала у посадовців юридичної структури, що заснувала дачний кооператив, за виділення земельної ділянки площею майже 9 га під індивідуальне садівництво. Під час передачі частини цієї суми в розмірі 3 мільйони 950 тисяч гривень жінку було затримано у приміщенні сільради в порядку ст.115 Кримінально-процесуального Кодексу України (на троє діб).

Це найбільший затриманий цього року хабар, відзначили в ГУБОЗ.

Слідчі Генпрокуратури порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3. ст.368 (одержання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Під час обшуку в приміщеннях сільради оперативники спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю вилучили речові докази, зокрема, чорнові записи щодо оборудок із землею.

13 березня Печерський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід щодо затриманої голови сільради.