У Львові сьогодні пройде Всеукраїнський фестиваль вуличного танцю

Сьогодні, 14 березня, у Львові відбудеться Всеукраїнський фестиваль вуличного танцю «Оpen street dance».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У чемпіонаті з брейк-дансу візьмуть участь 32 команди з різних областей України.

Фестиваль "Оpen street dance" проходить у межах кампанії «Львів - місто вуличного танцю», який популяризує такі напрями вуличного танцю, як хіп-хоп, брейк, крамп.