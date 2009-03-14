У Львові сьогодні пройде Всеукраїнський фестиваль вуличного танцю
10:47, 14 березня 2009Суспільство
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У чемпіонаті візьмуть участь 32 команди
Сьогодні, 14 березня, у Львові відбудеться Всеукраїнський фестиваль вуличного танцю «Оpen street dance».
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
У чемпіонаті з брейк-дансу візьмуть участь 32 команди з різних областей України.
Фестиваль "Оpen street dance" проходить у межах кампанії «Львів - місто вуличного танцю», який популяризує такі напрями вуличного танцю, як хіп-хоп, брейк, крамп.
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