Випускники шкіл сьогодні проходять пробне тестування

14 березня в усіх містах України відбувається пробне тестування випускників шкіл.

Всього на нього зареєструвалося 179 тис. 867 осіб, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

У Києві на пробне тестування зареєструвалося 13 тис. 625 осіб. Найпопулярнішими предметами, які вони обрали, стали українська мова та література (8 тис. 095 учасників), математика (4 тис. 632 осіб) та англійська мова (2 тис. 861).

Пробне зовнішнє оцінювання у 2009 р. проходить двома сесіями. 14 березня майбутні абітурієнти проходять тести з української мови та літератури, історії України, біології та географії. В Києві в цей день над тестовими зошитами сидять 10 тис. 068 учасників, для яких завчасно створено 52 пункти тестування.

21 березня для "тренувального" тестування будуть доступні іноземні мови (англійська, німецька, французька або іспанська), математика, хімія та фізика. У цей день 42 пункти тестування в усіх районах столиці приймуть 8 тис. 344 учасників. Під час пробного тестування учні мають змогу попередньо ознайомитись з особливостями цього процесу та більш впевнено почувати себе в день основного тестового випробовування, зазначили в Інфорцентрі.

Як повідомлялося, участь у пробному тестуванні є платною. У Києві за складання одного тесту випускники сплатили 48 грн., в інших регіонах вартість пробного тестування коливалася від 47 до 69 грн.

Сесія "справжнього" ЗНО в цьому році пройде в період з 6 травня по 5 червня. Кожен зареєстрований учасник мав можливість обрати від 2 до 5 предметів серед 8 запропонованих. Станом на 12 березня Українським центром оцінювання якості освіти зареєстровано 463 тис. 009 учасників тестування.