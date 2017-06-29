До 10 липня керівники професійно-технічних навчальних закладів Житомирщини мають надати свої пропозиції щодо оптимізації та об’єднання - ОДА

До 10 липня цього року керівники професійно-технічних навчальних закладів Житомирщини мають надати в ОДА свої пропозиції щодо оптимізації та об’єднання , повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації

Таке рішення прийняли сьогодні, 29 червня, в управлінні освіти і науки ОДА під час зустрічі з керівництвом професійно-технічних навчальних закладів.

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«Професійно-технічну освіту ви знаєте краще за нас всіх. Тому від вас залежить, як вона буде розвиватися. Подумайте, поспілкуйтеся між собою, кому з ким краще буде об’єднатися, щоб це дало позитивні результати. Ми маємо і зберегти роками набуту базу, і розвинути її, щоб після реформи середньої освіти дітям було де якісно здобувати професію», - наголосила начальник управлінні освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Лариса Шевчук.

Учасники наради також обговорили нагальні питання професійно-технічної освіти області, зокрема, питання інвентаризації, виплати заробітної плати, випуску учнів, підготовки до нового навчального року.

Раніше стало відомо, що у Житомирі з’явиться регіональний супер-сучасний ЦНАП.