Запоріжанин імітував напад на ПриватБанк, щоб бути вбитим

ПриватБанк має намір подати до суду на громадянина, який сьогодні в Запоріжжі імітував захоплення відділення цього банку

Київ. 19 жовтня. УНІАН. КБ «ПриватБанк» має намір через суд зажадати відшкодування моральної шкоди співробітникам банку і матеріальної шкоди через вимушений простій від громадянина, який сьогодні, 19 жовтня, в Запоріжжі імітував захоплення відділення цього банку. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як повідомлялося, сьогодні в Запоріжжі 35-річний місцевий житель після сімейної сварки імітував теракт з метою бути убитим при затриманні.

Співробітник охорони банку одразу ж викликав наряд міліції і прийняв участь в затриманні зловмисника. Після цього з приміщення відділення були евакуйовані всі співробітники і клієнти, а грошові кошти були закриті в сейфах.

"О 10.52 на пульт оператора Держслужби охорони при УМВС України в Запорізькій області надійшов сигнал тривоги з відділення "ПриватБанку", розташованого в Заводському районі міста. Виїхавши на місце, співробітники міліції встановили, що до приміщення банку увірвався невідомий чоловік із сумкою і заявив, що в ній знаходиться вибуховий пристрій, який він має намір висадити в повітря", - розповіли в ЦГЗ, зазначивши, що жодних вимог при цьому "терорист" не висував.

Співробітники вибухо-технічної служби УМВС України в Запорізькій області, які прибули на місце події, вступили в переговори із зловмисником, правоохоронці переконали його вийти на вулицю, після чого затримали. Міліція знайшла в сумці дві пляшки пива і особисті речі затриманого. Затриманий перебував у стані алкогольного сп`яніння.

"Після перевірки сумки було встановлено, що ніяких вибухонебезпечних речовин в ній немає. Затриманий, якого доставили до Заводського РВВС Запоріжжя, свій вчинок пояснив сімейною сваркою: розповів, що посварився з дружиною, після чого вирішив звести рахунки з життям - імітувати теракт, з метою бути убитим при затриманні", - розповіли в центрі громадських зв`язків облУВС.

За даними ЦГЗ, зараз псевдотерорист перебуває під вартою - вирішується питання про порушення відносно нього кримінальної справи.

Евакуйовані під час інциденту працівники банківської установи повернулися на робочі місця.

Як повідомили в прес-службі банку, за фактом події Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області вирішується питання про притягнення порушника до кримінальної відповідальності за злісне хуліганство. Крім того, ПриватБанк "має намір через суд зажадати від горе-підривника відшкодування моральної шкоди співробітникам банку і матеріальної шкоди від вимушеного простою відділення банку", повідомили в банку.