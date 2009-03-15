Перш ніж вливати нові гроші, слід вирішити проблеми фінансового ринку

Перш ніж вливати додаткові засоби в економіку через державні стимулюючі пакети, слід вирішити проблеми фінансового ринку. Про це, виступаючи за підсумками зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків країн - членів "великої двадцятки" (G20) заявив міністр фінансів Німеччини Пеєр Штайнбрюк, передає Associated Press.

Таким чином, Німеччина не підтримала ініціативу США щодо розширення в європейських країнах державних стимулюючих програм, робить висновок РосБізнесКонсалтинг. На думку П.Штайнбрюка, ці заходи не будуть достатньо ефективними без відновлення необхідних об`ємів кредитування.