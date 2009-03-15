Нацбанк зрадів, що долар "схуд" на 10 копійок

З початку березня цього року на валютному ринку України спостерігається зменшення валютних дисбалансів.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними НБУ, тільки за останній тиждень готівковий курс гривні з продажу доларів США укріпився на 10 копійок. Зростає пропозиція готівкової іноземної валюти при скороченні попиту на неї.

НБУ заявив, що здійснює низку заходів, спрямованих на врівноваження валютного ринку: постійно проводиться моніторинг валютного ринку, який передбачає комплексне відстеження операцій як на міжбанківському, так і на готівковому його сегментах, підвищується прозорість та ефективність валютних інтервенцій з подальшою розбудовою механізмів валютних аукціонів, удосконалюються інструменти та процедури контролю за фактичним використанням придбаної у Національного банку України іноземної валюти.

На думку НБУ, його дії дали позитивні результати та зменшили напругу на валютному ринку. Так, 13 березня на 15.00 середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку становив 7,99 грн./дол. з обсягом операцій доларів США 210 млн., середньозважений курс гривні до євро – 10,4 грн./євро з обсягом операцій євро - 110 мільйонів.