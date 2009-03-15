Нігерійські бойовики звільнили українця

Захоплене біля узбережжя Нігерії в ніч з 13 на 14 березня ц.р. судно „MV Seal Tide” було звільнено 14 березня ц.р. у другій половині дня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані посольства України у Федеративній Республіці Нігерія.

За інформацією директора департаменту оперативного реагування служби безпеки Нігерії А.БІЧІ, всі члени екіпажу, в тому числі і громадянин України, звільнені і перебувають у нігерійському місті Калабар. Члени екіпажу почувають себе нормально. За попередніми оцінками спеціалістів, напад був здійснений військовим угрупованням „Рух за звільнення дельти річки Нігер”.

Справа перебуває на контролі в посольстві України в Нігерії до остаточного вирішення.