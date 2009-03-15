Мер Кременчука заборонив підлеглим «зависати» на «Одноклассниках»

Міський голова Кременчука Полтавської області Микола ГЛУХОВ закликав підлеглих під час роботи «не сидіти на таких сторінках Інтернету, як "Однокласники".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву керівник міста зробив під час апаратної наради в міському виконавчому комітеті. "У нас виникли проблеми з інтернетом. Мені доповіли, що дуже багато хто сидить на цьому сайті і пише один одному листа. Переписуються з сусідами по кабінетах", - сказав міський голова.

Він заявив, що відвідувачі сайту - вони ж жителі міста - бачать, скільки працівників виконкому було в мережі, і потім роблять відповідні висновки.