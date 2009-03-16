Газовий позов РФ проти України: експерти застерігають від надмірного оптимізму

Експерти застерігають від надмірного оптимізму уряду щодо безперспективності позовів «Газпрому» та «Росукренерго» проти «Нафтогазу України» в арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.

Співголова Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук підтримав заяву уряду про відсутність «об`єктивної бази» для обґрунтування «Газпромом» свого позову щодо порушення «Нафтогазом України» умов транзиту російського газу до Європи. Водночас експерт застеріг, що Москва й надалі домагатиметься контролю над українськими газогонами та залучення європейських інвестицій у побудову Південного та Північного газових потоків в обхід України.

Цей тиск лише посилиться напередодні міжнародної конференції з модернізації української газотранспортної системи 23 березня в Брюсселі, а також з огляду на майбутні президентські вибори. Тому Україна має вжити енергійних контрзаходів, сказав Тодійчук: «Перший крок зроблено – це фінансовий план «Нафтогазу України» на цей рік. Бажано було б його зміцнити хоча би п’ятирічною концепцією газотранспортної системи, аби були хоч якісь орієнтири для інвесторів Євросоюзу». Головною перешкодою для приваблення європейських інвестицій Тодійчук назвав відсутність єдності влади в Україні.

Німецька хвиля