Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

00:14, 17 березня 2009
Суспільство
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Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 березня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в квітні склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,98 (-0,95) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 47,35 (+1,10) дол./бар.

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