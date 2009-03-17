Річна інфляція в зоні євро зросла

У лютому 2009 року річна інфляція (лютий до лютого) в зоні євро становила 1,2% проти 1,1% у січні 2009 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,7% проти 1,8% у січні-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з січнем, у лютому-2009 було зареєстровано інфляцію в єврозоні та в ЄС-27 на рівні 0,4%.

Найменший рівень річної інфляції у лютому зафіксований в Ірландії та Португалії (по 0,1%), а також Кіпрі (0,6%).

Найбільша річна інфляція у лютому була в Латвії (9,4%), Литві (8,5%) та Румунії (6,9%).

Головними компонентами річної інфляції у лютому 2009 року в єврозоні стали алкоголь та тютюн, будівництво та утримання будинків, готельний та ресторанний бізнеси.

У лютому 2008 року річна інфляція становила 3,3% в зоні євро та 3,5% в ЄС-27.