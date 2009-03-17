Гендиректору Еліта-Центру дали 8 років з конфіскацією

Шевченківський районний суд Києва засудив генерального директора компанії "Еліта-Центр" Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє “5 канал”,у суді було доведено, що він привласнив майже 18 млн. грн.

"За сукупністю злочинів шляхом поглиблення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ЦИГАНКУ до відбування 8 років позбавлення волі з конфіскацією його майна. Без дозволу обіймати певні посади чи займатися даною діяльністю", - озвучив вирок у цій справі суддя Шевченківського райсуду Наталія МАРЧУК.

За інформацією телеканалу, І.ЦИГАНОК заявив, що подаватиме апеляцію.

"Я вважаю, що забитий ще один цвях у проблеми потерпілих, яким радіти не доводиться. При тому, що їх позови нібито задоволені. При тому, що одержати гроші не є можливим. Я вважаю, що треба подавати апеляцію", - сказав він.

І.ЦИГАНОК тепер винен кожному з постраждалих у цій справі по 40 тис. грн., повідомляє “5 канал”. Ще по 2 тис. грн. зобов`язана виплатити київська влада. Це кошти лише за моральну шкоду. Але ці гроші люди не зможуть отримати, доки справу розглядатимуть в апеляційному суді.

Засідання суду вчора тривало близько 4 годин.