Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0800/8,1800, до 11:00 звузився спред 8,1050/8,1800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2325/0,2365, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2330/0,2365. У Росії курс долар-рубль впав, і до 11:00 встановився на рівні 34,5370 (-0,1430).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2978/1,2980, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,4840/10,6200, до 11:00 ціни підвищилися 10,5190/10,6225.