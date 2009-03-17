Міжбанківський долар поки тримає себе у рамках

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0800/8,1800, на 11:00 звузився спред 8,1050/8,1800, і на 12:00 ціни становили 8,1450/8,1650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2325/0,2365, на 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2330/0,2365, і на 12:00 встановилися на наступних значеннях 0,2345/65. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 34,5200 (-0,1600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2978/80, продовжуючи змінюватись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,4840/10,6200, на 11:00 ціни підвищились 10,5190/10,6225, а на 12:00 спред максимально звузився 10,5735/10,6135.