З Промінвестбанку вивели тимчасову адміністрацію

Із "Промінвестбанку" (ПІБ) виведено тимчасову адміністрацію, а повноваження з управління банком передано голові правління ПІБ Віктору БАШКІРОВУ.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови правління "Промінвестбанку" Вячеслав ЮТКІН.

"Сьогодні о 9-й ранку підписано акт передачі повноважень з управління банком від тимчасового адміністратора голові правління В.БАШКІРОВУ, якого було напередодні затверджено Нацбанком на цю посаду ", - сказав В.ЮТКІН.

Як повідомляв УНІАН, у «Промінвестбанку» 7 жовтня 2008 року Національним банком України було введено тимчасову адміністрацію. Причиною погіршення фінансового стану ПІБу, в результаті рейдерської атаки, стало дострокове відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при здійсненні платежів.

15 січня 2009 року російський «Внєшекономбанк» викупив додаткову емісію акцій ПІБу і став власником 75% + 3 акції «Промінвестбанку», а ТОВ «Сігнус» – 12,37%.

ЗАТ «Промінвестбанк» (АК ПІБ, м. Київ) – акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений у серпні 1992 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 27,490 млрд. грн., зобов`язання – 24,227 млрд. грн., власний капітал – 3,262 млрд. грн., статутний капітал – 2,002 млрд. грн.

ЗАТ "Промінвестбанк" за підсумками 2008 року скоротило чистий прибуток на 58%, порівняно з 2007 роком, до 99,303 млн. грн.