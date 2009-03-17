Балога розповів СБУ про махінації з... квитками на Ющенка

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА звернувся до Служби безпеки України з проханням з`ясувати ситуацію з розповсюдженням квитків на так званий “антикризовий форум” за участю перших осіб держави.

Як наголошується у переданій УНІАН заяві прес-служби глави держави, ”Секретаріат Президента не має жодного відношення до діяльності ЧП “Театральне агентство “Прем`єра”, від імені якого виписують рахунок-фактури за викуплені квитки”.

У Секретаріаті Президента вважають, що згадані дії мають очевидний кримінальний підтекст.

“Правоохоронці повинні негайно зупинити шахрайство, яке його ініціатори намагаються реалізувати, прикриваючись іменем глави держави”, - йдеться у заяві.