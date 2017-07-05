Кіберполіція проведе обшуки в компанії з розробки програми M.E.Doc

Департамент кіберполіції Національної поліції України прийняв рішення про проведення обшуків і вилучення програмного і апаратного забезпечення компанії ТОВ "Інтелект-Сервіс", що розробляла програму для звітності та документообігу M.E.Doc, яку раніше звинувачували в зараженні комп'ютерних систем вірусом Petya.A.

Про це повідомила прес-служба кіберполіції на офіційному сайті.

"З метою негайного припинення безконтрольного розповсюдження вірусу (нова активність була зафіксована сьогодні) і встановлення злочинців, прийнято рішення про проведення обшуків і вилучення програмного і апаратного забезпечення компанії ТОВ "Інтелект-Сервіс", за допомогою якого поширювалася шкідлива програма", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що керівництво та співробітники компанії повністю сприяють проведенню слідчих дій.

Читайте такожПоліція вилучила сервери M.E.Doc в рамках розслідування кібератаки

Повідомляється, що видалення і шифрування файлів операційних систем зловмисники здійснили з метою видалення слідів попередньої злочинної діяльності та відволікання уваги шляхом імітації вимагання грошових коштів від постраждалих.

"Зловмисники, з метою приховування вдалої кібероперації масового ураження комп'ютерів і несанкціонованого збору з них інформації, тим же самим способом, через останні оновлення M.E.Doc, поширили модифікований вірус", - йдеться в повідомленні.

Департамент кіберполіції наполегливо рекомендував всім користувачам на час проведення слідчих дій припинити використання M.E.Doc і вимкнути комп'ютери, на яких вона встановлена.

"Також необхідно змінити свої паролі і електронні цифрові підписи у зв'язку з тим, що ці дані могли бути скомпрометовані", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Microsoft (США) виявила докази поширення вірусу Petya.A через програму для звітності та документообігу M.E.Doc.

У свою чергу, компанія M.E.Doc заперечила звинувачення Microsoft і вважає, що сама піддалася зараженню.

27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства піддалися масованій хакерській атаці, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

Департамент кіберполіції Національної поліції України розробив рекомендації з відновлення доступу до ураженої вірусом Petya.A операційної системи комп'ютера в разі часткового процесу шифрування.