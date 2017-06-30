Компанія M.E.Doc відповіла на звинувачення у причетності до розповсюдження вірусу Petya.A

Компанія M.E.Doc, яку раніше Microsoft звинуватив у причетності до розповсюдження вірусу Petya.A, заперечує це й зазначає, що сама зазнала зараження, повідомляється в прес-релізі на офіційному сайті компанії.

«У статті на ресурсі Microsoft TechNet з'явилася інформації про причетність нашого ПЗ до вірусної атаки. Однак вихідний код програми «M.E.Doc» не містить команди запуску додатка Windows rundll32.exe, на який, як на причину атаки, посилається Microsoft TechNet. Таким чином, у даній статті відсутнє звинувачення програми «M.E.Doc» як джерела зараження. Єдине, про що говорить стаття - це ілюстрація того, що програма «M.E.Doc» запущена на раніше зараженому комп'ютері і, відповідно, сама зазнала зараження», - йдеться в повідомленні.

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За словами СЕО компанії-розробника M.E.Doc Олесі Білоусової, сервер компанії був атакований, внаслідок чого постраждали деякі сервіси, в тому числі веб-сервіс «СОТА» і сервер документообігу.

Також вона зазначила, що сама програма "M.E.Doc" та її оновлення не постраждали.

«Сервери, на яких знаходяться оновлення й програма для завантаження «M.E.Doc», не постраждали», - сказала Білоусова.

У прес-релізі зазначається, що компанія працює цілодобово для відновлення стабільної роботи програми.

«Розробник «M.E.Doc» працює над вирішенням проблеми й проясненням ситуації цілодобово, оскільки вона зачепила як нас, так і наших користувачів. Тому вирішити ці питання і налагодити стабільну роботу - це наше першочергове завдання», - підкреслила Білоусова.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Microsoft (США) виявила докази поширення вірусу Petya.A через програму для звітності та документообігу "M.E.Doc".

27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси та локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус поширюється також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи й Азії.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй із кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхньої дій.