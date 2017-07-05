Буковинські депутати закликали парламент спростити ввезення в Україну уживаних автомобілів

Депутати Чернівецької обласної ради ухвалили звернення до Верховної Ради України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів, яке підготували депутати з фракції УКРОП.

«Враховуючи соціальну важливість питання, ми, депутати Чернівецької обласної ради, звертаємося до народних депутатів України, керівництва Верховної Ради з проханням підтримати законопроекти «Про внесення змін до Закону «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів (№ 5561) та «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів» (№ 5562)», – йдеться у документі.

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«Ми продовжуємо добиватися, щоб громадськість врешті-решт почули. Адже створення цивілізованого ринку вживаних автомобілів має важливе соціальне значення. Українці повинні мати право на доступні автомобілі. І щоб вирішити це питання, не потрібно витрачати роки», – зазначив депутат облради від УКРОПу Віталій Ткачук.

Нагадаємо, що законопроекти № 5561 і № 5562 ініціювали народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», активісти ГО «Завтра» та спільноти «Вільні люди мають авто». У них пропонується продовжити період дії знижених ставок акцизного збору при ввезенні вживаних транспортних засобів до 31 грудня 2020 року та скасувати обмеження щодо відповідності імпортованих автівок екологічним стандартам, замінивши їх технічним оглядом.