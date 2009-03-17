Нянька вбила 7-місячне немовля, яке дратувало її своїм плачем

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію не встановленим препаратом 7-місячній дитині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

14 березня громадянка Б., знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, зробила дитині, якій було 7 місяців, ін’єкцію не встановленим препаратом, внаслідок чого остання померла.

За словами підозрюваної, батьки дитини залишили малюка їй на доглядання. Оскільки дитина постійно плакала, затримана вирішила заспокоїти малюка за допомогою уколу.

Прокуратурою області взято на контроль розслідування кримінальної справи, порушеної 16 березня за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність, яке карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк).

Слідство у справі проводить слідчий відділ Дніпропетровського райвідділу міліції УМВС України в Дніпропетровській області.