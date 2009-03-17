На Тернопільщині святкують річницю визволення України від фашистів

Тернопільщина перейняла від Хмельницької області Всеукраїнську естафету “Слава визволителям України”, присвячену 65-й річниці визволення України від фашистів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, передача естафети відбулася у Волочиську на Хмельниччині.

Від представників влади та громадськості Хмельницької області символ акції – гільзу, заповнену землею з солдатських братських могил, прийняв виконувач обов’язків начальника управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації Володимир ТКАЧ. Також участь в урочистостях взяли представники Підволочиської райдержадміністрації та обласного осередку “Організації ветеранів України”.

За даними прес-служби Тернопільської ОДА, естафета стартувала у серпні 2008 року.

25 березня Тернопільщина передасть естафету пам’яті “Слава визволителям України” Івано-Франківській області. Триватиме естафета до 28 жовтня 2009 року – дня визволення України, вона обійде за цей час усі райони та області.