Комуністи провели акцію проти виставки про УПА

Близько трьох десятків прихильників Комуністичної партії України та членів ветеранських організацій сьогодні пікетували Кіровоградський обласний художній музей, де відкрилась виставка «УПА. Історія Нескорених».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту розгорнули намет, роздавали листівки, також тримали червоні прапори і плакати.

На противагу представникам лівої політичної сили активісти ВО «Свобода» влаштували біля музею акцію на підтримку виставки. Вони також вручали перехожим свою друковану продукцію.

Охорону виставки та громадського порядку забезпечували працівники міліції та СБУ. За їхніми даними, сутичок між опонентами вдалось уникнути.

До експозиції «УПА. Історія нескорених» увійшли понад півтисячі оригінальних фотографій, документи з радянських та німецьких архівних джерел, внутрішні документи ОУН та УПА.