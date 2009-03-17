ВР ухвалила законопроект щодо поліпшення умов для отримання житла

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення житлом громадян”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 377 народних депутатів з 441 зареєстрованого в сесійній залі.

Метою законопроекту є створення додаткового механізму розв’язання житлової проблеми в Україні – запровадження грошової компенсації замість отримання належного житла.

Законопроектом пропонується надати право військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей за їх бажанням отримувати грошову компенсацію замість жилих приміщень для постійного проживання.