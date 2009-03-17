Сальдо зовнішньої торгівлі товарами є позитивним

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні 2009 року становило 397,8 млн. дол. проти негативного сальдо в розмірі 975,2 млн. дол. у січні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні ц.р. проти січня 2008 року експорт товарів зменшився на 33,4% – до 2 млрд. 439,6 млн. дол., імпорт – на 56%, до 2 млрд. 041,8 млн. дол. Також повідомляється, що коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,19 (у січні 2008 року – 0,79).

Зовнішньоторговельні операції здійснювалися з партнерами з 163 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2008 року збільшилася частка зернових культур – з 0,1% до 7,8%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її переробки – з 5,2% до 6,3%, жирів і масел тваринного або рослинного походження – з 4,5% до 5,8%, насіння і плодів олійних рослин – з 0,8% до 3%.

Водночас зменшилася частка чорних металів – з 35,9% до 29,8%, механічних машин – з 5,3% до 4,8%, добрив – з 3,4% до 3,1%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового устаткування – з 3,7% до 2,7%, руди, шлаків і золи – з 2,8% до 2,3%, продуктів неорганічної хімії – з 2,9% до 2,2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 8,4% до 8,6%, фармацевтичної продукції – з 2,2% до 3,6%, полімерних матеріалів, пластмас – з 2,8% до 3,4%, їстівних плодів і горіхів, цитрусових – з 0,7% до 3,3%, руди, шлаків і золи – з 0,8% до 3,1%. Зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її переробки – з 37% до 26,5%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних – з 13% до 8,1%, електричних машин – з 4,5% до 4,2%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні 2008 року становило 13 млрд. 484,5 млн. дол. проти 7 млрд. 263,6 млн. дол. 2007 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 2008 році становило 18 млрд. 531,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 5 млрд. 047,4 млн. дол. проти відповідно 11 млрд. 321,9 млн. дол. негативного сальдо і 4 млрд. 058,3 млн. дол. позитивного сальдо 2007 року.