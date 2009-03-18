Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 17 березня на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,24 (+1,78) дол./бар. (з постачанням у травні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,16 (+1,81) дол./бар. (з постачанням у квітні).