Підвищення єдиного податку та акцизів на тютюн може посилити кризу

Експерти вважають, що підвищення єдиного податку та акцизів на тютюнові вироби може посилити кризу.

Законопроект щодо індексації єдиного податку для приватних підприємців (№4112) та законопроект про різке підвищення акцизу на тютюнові вироби (№4202), що були зареєстровані вчора в Верховній Раді, можуть посилити кризу та «вбити бізнес», заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, депутат від Партії регіонів Микола КРУГЛОВ.

«Законопроект №4202 не наповнить бюджет, а лише збільшить виробництво контрафактної тютюнової продукції. Якщо цей законопроект буде прийнято, то контрабанда тютюнових виробів зросте в рази. На початку 1990-х вже таке було по всій Україні і, зокрема, в Миколаївській області, де я був губернатором. Тоді контрафактну та контрабандну продукцію реалізовували бабці та дідусі, і з ними боротись було неможливо. Так буде і зараз. Додайте ще масу безробітних, які також до цього можуть долучитись», - наголосив М.КРУГЛОВ.

Водночас депутат звернув увагу на те, що давнє підняття акцизу на тютюнові вироби мало збільшити надходження до бюджету, але «ми побачили навпаки – зниження».

«Знизилась навіть кількість замовлень на акцизні марки. Підняття акцизів на цю групу товарів було виправдане під час активного кредитування та економічного росту. Але тепер, коли ми спостерігаємо зниження зарплат і економічної активності, латання бюджетних дірок за рахунок підвищення акцизу – це невдалий і небезпечний для країни міф», - переконаний М.КРУГЛОВ.

Цю стурбованість поділяють і експерти.

На думку експерта Центру економічного прогнозування Василя ЛАНОВОГО, в разі ухвалення цих законів, підприємцям «просто перекриють кисень».

«Автори цих законопроектів – депутати фракції БЮТ – фактично пропонують збільшити податкове навантаження на дрібних підприємців у кілька разів. Одночасне збільшення акцизів на тютюн і алкоголь, а також єдиного податку, вдарить у спину багатьом підприємцям, які задля збереження бізнесу були змушені тимчасово перейти на торгівлю товарами високої ліквідності – тютюн та алкоголь. Внаслідок цього впадуть податкові надходження і збори до Пенсійного фонду, надходження за базовими податками. Дефіцит державного, і особливо місцевих бюджетів, зростатиме, держава буде змушена брати на себе ще тяжчі соціальні зобов’язання», – застерігає В.ЛАНОВИЙ.

Експерт переконаний: щоб розірвати зачароване коло "збільшення податків – зменшення доходів" потрібно спочатку провести консультації з бізнесом, домовитися про поступовість запровадження нових чи збільшення старих податків.

«Інакше отримаємо повторення ситуації, як із транспортним збором, який спочатку різко підвищили, потім були змушені різко зменшувати», - впевнений В.ЛАНОВИЙ.

Також негативно оцінює законопроекти про підвищення тютюнового акцизу та збільшення єдиного податку перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, доктор державного управління Валерій ВОРОТІН.

«По-перше, вже неодноразово йшлося про загрозу зростання контрабанди сигарет із Росії після різкого підвищення акцизів на сигарети, як це було в середині 1990-х. По-друге, збільшення податків у кризових умовах може штовхнути більшість підприємців у тінь, у залежність від криміналу. По-третє, це пошук легких шляхів вирішення системних проблем економіки. Депутати замість того, щоб системно реформувати податкову систему і створювати податкові стимули для розвитку, навпаки намагаються механічно підвищити податковий тиск. Вочевидь, це суперечить вимогам МВФ щодо стабілізації економіки України», – заявив В.ВОРОТІН.