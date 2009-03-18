Франція закликала не приймати Україну до НАТО без консультацій з Росією

Не можна приймати до лав НАТО такі країни, як Україна і Грузія, без консультацій з Росією. Так заявив французький міністр оборони Ерве Морен (Herve Morin) в інтерв’ю AP.

При всіх міркуваннях про можливе розширення НАТО слід враховувати відносини з Москвою, вважає Ерве Морен. «Жодне рішення не повинно ухвалюватися без консультацій з російським сусідом»,- процитувало агентство AP французького міністра оборони. Як відомо, Росія різко негативно ставиться до зближення України і Грузії з Північноатлантичним альянсом. Питання прийняття цих країн до НАТО наражається на гостру критику Кремля.

За словами Морена, Франція також дотримується точки зору, що альянс має сконцентруватися на своєму ключовому завданні – бути гарантом колективної стабільності Європи і США, а не перетворюватися на «глобальне НАТО».

Цю заяву міністр оборони зробив напередодні дебатів у Національних Зборах щодо входження Франції до військових структур Північноатлантичного альянсу. У вівторок депутати парламенту мають розглянути ініціативу президента Ніколя Саркозі стосовно відновлення участі країни у військових структурах альянсу, з яких вона вийшла у 1966 році.

Тим часом експерт Товариства зовнішньої політики Німеччини Геннінґ Ріке висловив думку, що після повноцінного долучення Франції до НАТО Берлін отримає потужного союзника. Адже дві країни об’єднує незацікавленість у членстві України й Грузії в альянсі. За словами Ріке, Франція, як і Німеччина, хоче вибудовувати відносини з Росією на позитивах, а не на конфронтації.

Німецька хвиля