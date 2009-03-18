Екс-директор Турбоатому: підприємство виводять зі світового ринку

Екс-директор харківського підприємства ВАТ «Турбоатом» Євген БЄЛІНСЬКИЙ вважає, що діючий директор Віктор СУБОТІН виводить «Турбоатом» зі світового ринку.

Свою точку зору екс-директор «Турбоатому» озвучив у програмі «Народний контроль» на «5 каналі» 17 березня.

На думку Є.БЄЛІНСЬКОГО, заяви нинішнього керівництва заводу в особі В.СУБОТІНА про виконання і перевиконання підприємством виробничого плану не відповідають дійсності.

Зокрема, діючий гендиректор «Турбоатому» В.СУБОТІН неодноразово інформував пресу про те, що за підсумками 2008 року підприємство перевиконало план на 32%, реалізувавши продукції на 470 млн.грн. А в 2009 році, за словами СУБОТІНА, завод запланував реалізувати продукції на 540 млн.грн.

«Ці цифри - напівправдиві, заявив Є.БЄЛІНСЬКИЙ. - Якщо відняти 110 млн. грн., втрачених на курсовій різниці, то жоден показник Турбоатомом не виконано. Вірніше, виконано на 80-70%, але якщо зробити поправку на інфляцію, тобто ще на 22%, фактично отримаємо 40-50% виконань. Про що це говорить? Де замовлення? Якщо вони є, чому не виконуються?»

Крім того, на думку Є.БЄЛІНСЬКОГО, заявлені В.СУБОТІНИМ цифри реалізації продукції в 2009 році фактично означають відхід харківського турбобудівельного гіганта зі світового ринку енергомашинобудування.

«На ринку енергомашинобудування - контракти на мільярди доларів. Турбіна для атомного енергоблоку коштує близько трьохсот мільйонів умовних одиниць. Чистий дохід «Турбоатому» від реалізації продукції за минулий рік - 500 мільйонів гривень. Для такого підприємства - сума мізерна, підкреслив БЄЛІНСЬКИЙ, - по суті його виводять з ринку. У світовому виробництві турбін частка заводу скоротилася з 13% до 0,01%».

В.СУБОТІН був призначений на посаду в.о. генерального директора ВАТ«Турбоатом» 26 квітня 2007 року наказом голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК. Багато експертів зазначали, що до свого призначення Віктор СУБОТІН не мав досвіду роботи у виробничій сфері і був відомий як власник харківського банку «Мегабанк». Він є однопартійцем В.СЕМЕНЮК і очолює Харківський обком Соціалістичної партії.