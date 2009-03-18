Укртелеком хочуть купити вже десять компаній

На сьогодні вже близько 10 компаній висловили бажання взяти участь у приватизації «Укртелекому», причому кількість таких компаній поступово зростає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

Він уточнив, що, зокрема, взяти участь у приватизації висловили бажання компанії Японії, Росії, Німеччини та ін.

При цьому він відзначив, що на сьогодні ще не визначена оцінна вартість підприємства, а також терміни приватизації. «Поки що риску в цьому питанні не підведено, бо немає політичної волі», - сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (від 11 лютого ц.р.) було опубліковано наказ (№135 від 2 лютого ц.р.) за підписом в.о. голови ФДМУ Д.ПАРФЕНЕНКА "Про внесення змін і доповнень до наказу Фонду від 26.01.09 №101". Наказом від 2 лютого внесено зміни в пооб`єктний план-графік приватизації госптовариств, згідно з яким Фонд держмайна України планує в березні цього року виставити на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 67,79% акцій ВАТ «Укртелеком».

4 лютого ц.р. міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що уряд планує в березні провести приватизацію “Укртелекому”. Він відзначив, що продаж цього об`єкту сьогодні реальний і можливий, і стартова ціна підприємства може становити 25 млрд. грн.

9 лютого Д.ПАРФЕНЕНКО, виступаючи ввечері в ефірі «5 каналу», повідомив, що, за попередньою оцінкою Фонду держмайна, вартість планованого до продажу 67,79% пакета акцій ВАТ “Укртелеком” становить 7,5 млрд. грн. За інформацією в.о. голови Фонду, номінальна вартість 67,79% акцій "Укртелекому» становить 3,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» (місто Київ) - один з провідних національних операторів зв`язку, є монополістом на ринку фіксованого місцевого зв`язку, займаючи більш як 80% ринку і маючи більш як 10 млн. абонентів. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету і мобільного зв`язку (ТМ Utel).

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.