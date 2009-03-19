Підвищення акцизів на тютюн підірве легальне виробництво

Підвищення акцизів на тютюнові вироби приведе до падіння легального виробництва на 30-40%.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник відділу корпоративних зв`язків ПІІ «Імперіал Тобакко Юкрейн» Юрій КІШКО.

За словами генерального директора асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» Валентини ХОМЕНКО, прийнятий Верховною Радою України в першому читанні законопроект №4202, який передбачає різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, приведе до негативних наслідків у галузі і для відновлення їй буде потрібно близько 7 років. При цьому вона зазначила, що даний законопроект не враховує реальну економічну ситуацію в Україні і сусідніх країнах. На думку В.ХОМЕНКО, його прийняття «приведе до колапсу ринку тютюнових виробів».

Як зазначив Ю.КІШКО, складається враження, що ініціатори підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби переслідують мету не знизити кількість курців, а зменшити обсяги легально проданих сигарет.

На думку генерального директора ПІІ «Імперіал Тобакко Юкрейн» Сергія ПАЛІЙЧУКА, у держави є багато способів обмежити куріння, і підвищення акцизів – не найефективніший з них. Він додав, що зростання цін, зазвичай, не призводить до зниження споживання, «особливо маючи прозорі кордони з Росією і Молдовою».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби". Законопроектом (реєстр. №4202) пропонується внести зміни до чинного закону, встановивши ставку акцизного збору в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) на сигари, включаючи сигари з відрізними кінцями, і сигарили (тонкі сигари) із вмістом тютюну, в розмірі 60 грн. за 100 шт. (замість діючих 100 грн. за 1 тис. шт.); на тютюн і промислові замінники тютюну, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові екстракти та есенції – у розмірі 25 грн. за 1 кг (замість 0 грн.).

Також пропонується встановити ставки акцизного збору у відсотках до максимальної роздрібної ціни реалізованого товару (продукції) на вказані види продукції в розмірі 20%.

Законопроектом також передбачається підвищити розмір мінімальної частки податкового зобов`язання щодо сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет без фільтру, цигарок до 50 грн. за 1000 шт. (замість діючих 18 грн.), сигарет з фільтром – до 100 грн. за 1000 шт. (замість 40 грн.).