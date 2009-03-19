ВР посилила відповідальність за наругу над могилою

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за наругу над могилою та іншими місцями поховання)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 364 із 442 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

У законі передбачено, що наруга над могилою, іншим місцем поховання, або над тілом (останками, прахом) померлого, а також викрадення предметів, що знаходяться на (в) могилі або в іншому місці поховання, або на тілі (останках, прахові) померлого, - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. А ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування, або здійснені з політичних, ідеологічних мотивів, з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, ворожнечі чи ненависті щодо певної соціальної групи, - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той же строк.

В законі передбачено, що якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, то передбачається покарання через позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.